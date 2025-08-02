  • USD: 40,52 - 40,59
  • EURO: 46,24 - 46,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sakallı hali gündem oldu

Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez Dünya Yakışıklılar Günü’nü es geçmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Derici, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 2.08.2025 - 13:21 Güncelleme: 2.08.2025 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
38 yaşındaki İrem Derici, katıldığı bir canlı yayında sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, ilişkisini ilan ederek gündeme gelmişti. Evlilik teklifi beklemediğini ifade eden Derici, “Teklif gelirse kabul ederim” diyerek evlilik sinyali vermişti.

Sakallı hali gündem oldu

İlk kez çocuk sahibi olma hayali kurduğunu da dile getiren Derici, sevgilisiyle birlikte 1 yılı geride bırakmıştı. Kısa süreli bir ayrılık süreci yaşayan çift, daha sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Sakallı hali gündem oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlar yaparken, sosyal medya esprilerine de kayıtsız kalmıyor. Son olarak Dünya Yakışıklılar Günü’nü kendi sakallı haliyle kutlayan Derici, bu eğlenceli paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Sakallı hali gündem oldu

Sakallı hali gündem oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye halkının yanında!
Bakanlık düğmeye bastı! O ürünlerin satışı tamamen yasaklandı
İsrail'de 'Türkiye' korkusu! Siyonist basın açık açık yazdı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Gazze alarm veriyor! Yaşanan kriz dünya manşetlerinde
Yeni mega proje! Türkiye'nin 3. deniz üzeri havalimanı yolda
TOGG yurt dışı satışları başlıyor! Yerli otomobil dünya sahnesinde
İstanbul'da çöp dağları yükseliyor! CHP'li belediyelere tepki çığ gibi
Selçuk Bayraktar NeXT Sosyal'i anlattı: Siber saldırılara maruz kaldık
Trump'tan Rusya'ya gözdağı! Nükleer denizaltı hamlesi dünyayı tetikledi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 60 bin 430'a yükseldi
İmamoğlu'nun adaylığı o gün açıklanacak mıydı? Nuray Başaran'dan çarpıcı iddia!
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ terör örgütüne darbe
İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
CHP'li belediyenin yönettiği Tekirdağ'da su isyanı! 'Bize ceza mı veriyorsunuz?'
Abdulkadir Uraoğlu duyurdu! 20 yılda 3 milyar euro tasarruf sağlayacak
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI İSTANBUL’DA VATANDAŞLARA BULUŞMAYA BAŞLADI
İnsanlık geç kaldı! 2025 yılında soykırım önlenemedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yol haritası belli oldu! Toplumun tüm kesimleriyle görüşülecek
Maden ocağında göçük! AFAD’dan ilk açıklama geldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hasat başladı! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Hasat başladı! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Boynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda daha fazla görülüyor

Boynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda daha fazla görülüyor

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

Ödemeyenler için son gün! Haciz gelebilir

Ödemeyenler için son gün! Haciz gelebilir

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir! Google'dan tepki çekecek karar

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir! Google'dan tepki çekecek karar