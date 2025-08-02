Sakallı hali gündem oldu

Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez Dünya Yakışıklılar Günü’nü es geçmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Derici, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

38 yaşındaki İrem Derici, katıldığı bir canlı yayında sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, ilişkisini ilan ederek gündeme gelmişti. Evlilik teklifi beklemediğini ifade eden Derici, “Teklif gelirse kabul ederim” diyerek evlilik sinyali vermişti.İlk kez çocuk sahibi olma hayali kurduğunu da dile getiren Derici, sevgilisiyle birlikte 1 yılı geride bırakmıştı. Kısa süreli bir ayrılık süreci yaşayan çift, daha sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlar yaparken, sosyal medya esprilerine de kayıtsız kalmıyor. Son olarak Dünya Yakışıklılar Günü’nü kendi sakallı haliyle kutlayan Derici, bu eğlenceli paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.