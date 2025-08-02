5 yıl sonra 'evet' dediler!

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında boşanma kararı almıştı. Hacıoğlu, boşanmanın ardından oyuncu arkadaşları Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamış, fakat bu ilişkiler evlilikle sonuçlanmamıştı.2024 yılını birlikte karşılayan eski eşler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yeniden bir araya geldiklerini duyurmuştu. Ancak bu ikinci deneme kısa sürdü. Duygu Kaya Kumarki, bir süre önce yaptığı açıklamada İsmail Hacıoğlu ile yollarını tekrar ayırdıklarını belirtmişti. Ayrılık açıklamasında, “Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak, ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.” ifadelerini kullanmıştı.Ancak sürpriz bir kararla tekrar bir araya gelen çift, bu kez ilişkilerine yeni bir sayfa açtı. 39 yaşındaki İsmail Hacıoğlu ve 42 yaşındaki Duygu Kaya Kumarki, 5 yıllık ayrılığın ardından tekrar evlenerek ikinci kez “evet” dedi. Teknede düzenlenen düğün töreninde çiftin yakın dostları da yanlarında yer aldı.