İkinci kez ameliyat oldu!

Galatasaraylı futboolcu Lucas Torreira ile sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Devrim Özkan, ikinci defa ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 19.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, iki hafta önce yeniden barışmışlardı.

Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçından bir görüntü paylaşarak, Lucas Torreira'nın hareketini yapmıştı. Başarılı futbolcu ise bu paylaşıma "Hayatımın aşkı" şeklinde yanıt vermişti.

Ancak aşıkların mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı. 15 gün süren birlikteliğin ardından sevgililerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

"SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Ünlü oyuncu, dün yaptığı yeni paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım.. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere... Ve sen her zaman yanımda olduğun için iyi ki varsın kız kardeşim @basakkara" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

