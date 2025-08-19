Hayranları beğeni yağdırdı

En son Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen ünlülerden.Yeni ilişkisiyle adından söz ettiren Aktaş, yaklaşık bir yıldır yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaparken görüntülenen ikiliden yeni paylaşım geldi.Aykut, Aktaş’ın yeni yaşını romantik bir paylaşım yaparak sosyal medyada kutladı. Nilsu Berfin Aktaş'ta doğum gününde aşka geldi ve sevgilisi ile ilk paylaşımını yaptı.