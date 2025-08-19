  • USD: 40,84 - 40,91
  • EURO: 47,55 - 47,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Çok gariban gitti'

Anoreksiya Nervoza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Annesi Umut Candan, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 19.08.2025 - 12:00 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları tahliye olmuştu.

Kısa sürede 23 kiloya kadar düşen fenomen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Candan'ın vefatının ardından zor günler geçiren anne Umut Candan son paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

"YEMEDİN İÇMEDİN"

Kızını kaybettiği için zor günler geçiren Umut Candan, yaptığı son paylaşımda da kızının fotoğrafını yayınlayarak "Yoruldum Nihal hem de çok yoruldum kuzum benim. Kanadı kırık bir kuş gibi hiç sesin soluğun çıkmadan gittin. Çok gariban ve acı yüklü bir gidişin oldu be çocuğum. İçeri alındığınızda hiçbir şey yapamadım, yemedin, içmedin hiçbir şey yapamadım. Sadece konuştum, konuştum, konuştum ama hiç kimselere sesimi duyuramadım. Çaresizliğin en dibini gördüm Nihal. Beni de al götür hem de tez vakitte olmaz mı?" yazdı.

'Çok gariban gitti'
YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR
Ankara'da su kesintileri büyüyor! Osman Gökçek'ten ABB'ye 'israf ve beceriksizlik' eleştirisi
Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı
Sahte faturada yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu
2. Narin Güran vakası mı? Çok sayıda parmak izi tespit edildi
Kılıçdaroğlu cephesinden tasfiye operasyonu! Özel'i koltuk telaşı sardı
Yunanistan’ın hesapları altüst oldu! KAAN’a katılmak İçin bir ülke daha sıraya girdi
Microsoft çalışanları ayaklandı! İsrail tepkisi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 62 bin 122’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dönüm noktası oldu! Ülkede derin izler bıraktı
Ticaret bakanlığı harekete geçti! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli
Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Türkiye'de 5G için geri sayım! Bakan Uraloğlu yol haritasını açıkladı
Bakanlık açıkladı! İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
CHP'li İzmir'de çöp sorunu büyüyor! Vatandaşlar tepkili
Kiralık katil olarak tanımlamıştı! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e rest!
Emine Erdoğan'dan ilk paylaşım! 'Yepyeni bir yolculuğa hazırız'
Ömer Çelik'ten Özel'e tepki! 'Sözleri siyasetin konusu olmaktan çıktı'
Bakan Kurum açıkladı! Hatay'a ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor
Özlem Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme! 'İmar rantına geçit yok'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi