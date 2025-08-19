'Çok gariban gitti'

Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları tahliye olmuştu.Kısa sürede 23 kiloya kadar düşen fenomen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Candan'ın vefatının ardından zor günler geçiren anne Umut Candan son paylaşımıyla sevenlerini üzdü.Kızını kaybettiği için zor günler geçiren Umut Candan, yaptığı son paylaşımda da kızının fotoğrafını yayınlayarak "Yoruldum Nihal hem de çok yoruldum kuzum benim. Kanadı kırık bir kuş gibi hiç sesin soluğun çıkmadan gittin. Çok gariban ve acı yüklü bir gidişin oldu be çocuğum. İçeri alındığınızda hiçbir şey yapamadım, yemedin, içmedin hiçbir şey yapamadım. Sadece konuştum, konuştum, konuştum ama hiç kimselere sesimi duyuramadım. Çaresizliğin en dibini gördüm Nihal. Beni de al götür hem de tez vakitte olmaz mı?" yazdı.