  • USD: 40,84 - 40,91
  • EURO: 47,55 - 47,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Takipçileri Petek Dinçöz'ü tanımadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Petek Dinçöz son yayınladığı video ile gündem oldu. Estetikli hali ve abartılı filtre kullanımıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya "Bu kadın kim?" yorumları yağdı.

Ekleme: 18.08.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü olduğu zamandan bu yana özel hayatıyla magazin gündeminde hep yer alan Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra Miami'ye gitmişti. Daha sonra Türkiye'ye dönen Dinçöz, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.

SON POZLARI OLAY OLDU

Uzun zaman sonra sahnelere de dönen Petek Dinçöz sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı son pozlarıyla adeta şaşırttı.

"BU KİM"

Havuz kenarında mayosuyla poz veren Dinçöz'ün kusursuz fiziğinden daha çok yüzü ddikkat çekti. Estetiklerle değişen Petek Dinçöz filtreyi de abartmıştı. Sosyal medyada şarkıcıyı görenler "Bu kim?" diye sormaktan kendini alamadı.

Takipçileri Petek Dinçöz'ü tanımadı

Takipçileri Petek Dinçöz'ü tanımadı
YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR
Ankara'da su kesintileri büyüyor! Osman Gökçek'ten ABB'ye 'israf ve beceriksizlik' eleştirisi
Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı
Sahte faturada yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu
2. Narin Güran vakası mı? Çok sayıda parmak izi tespit edildi
Kılıçdaroğlu cephesinden tasfiye operasyonu! Özel'i koltuk telaşı sardı
Yunanistan’ın hesapları altüst oldu! KAAN’a katılmak İçin bir ülke daha sıraya girdi
Microsoft çalışanları ayaklandı! İsrail tepkisi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 62 bin 122’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dönüm noktası oldu! Ülkede derin izler bıraktı
Ticaret bakanlığı harekete geçti! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli
Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Türkiye'de 5G için geri sayım! Bakan Uraloğlu yol haritasını açıkladı
Bakanlık açıkladı! İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
CHP'li İzmir'de çöp sorunu büyüyor! Vatandaşlar tepkili
Kiralık katil olarak tanımlamıştı! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e rest!
Emine Erdoğan'dan ilk paylaşım! 'Yepyeni bir yolculuğa hazırız'
Ömer Çelik'ten Özel'e tepki! 'Sözleri siyasetin konusu olmaktan çıktı'
Bakan Kurum açıkladı! Hatay'a ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor
Özlem Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme! 'İmar rantına geçit yok'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi