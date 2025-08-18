Takipçileri Petek Dinçöz'ü tanımadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Petek Dinçöz son yayınladığı video ile gündem oldu. Estetikli hali ve abartılı filtre kullanımıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya "Bu kadın kim?" yorumları yağdı.

Ünlü olduğu zamandan bu yana özel hayatıyla magazin gündeminde hep yer alan Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra Miami'ye gitmişti. Daha sonra Türkiye'ye dönen Dinçöz, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.Uzun zaman sonra sahnelere de dönen Petek Dinçöz sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı son pozlarıyla adeta şaşırttı.Havuz kenarında mayosuyla poz veren Dinçöz'ün kusursuz fiziğinden daha çok yüzü ddikkat çekti. Estetiklerle değişen Petek Dinçöz filtreyi de abartmıştı. Sosyal medyada şarkıcıyı görenler "Bu kim?" diye sormaktan kendini alamadı.