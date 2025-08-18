  • USD: 40,84 - 40,91
Merve Özbey nasıl zayıfladığını açıkladı

İki çocuğu olan Merve Özbey şu sıralar zayıflığıyla dikkat çekiyor. 12 kilo veren ünlü şarkıcı zayıflama sırrını da verdi.

Ekleme: 18.08.2025 - 15:26
İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında hayatını birleştiren Merve Özbey'in Elif Özüm adından bir kızı Emir adında da bir oğlu var.

İkinci kez anne olduktan sonra geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çeken Merve Özbey, 12 kilo verdiğini açıkladı.

Merve Özbey nasıl zayıfladığını açıkladı

"YORULUNCA YEMİYORUM"

Kiloları vermesiyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "12 kilo kadar gitti e tabi Emir biraz büyüdü artık hormonlar yerine oturdu. Birazcık da dikkat ediyorum, yolda da çok yoruluyoruz. O yorgunluk bazen bende yememezlik yaratıyor" dedi.

Merve Özbey geçtiğimiz yıllarda sırrını anlatırken şunları söylemişti:

"Kimsenin bilmediği, zinde kalmamı sağlayan sırrım çörek otu yağı ve sarımsak. Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan spor yap ve pozitif düşün ki ruhun yaşlanmasın."
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

