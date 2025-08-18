Melis Sezen'in fotoğrafına yorum yağdı
Her paylaşımıyla olay olan Melis Sezen, katıldığı bir etkinlikte giydiği ekoseli mini elbise ile sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisindeki Derin rolüyle yıldızı parlayan Melis Sezen sosyal medyanın aktif ünlülerinden.
YİNE HAYRAN BIRAKTI
2024–2025 sezonunda Show TV’nin “Deha” dizisinde İmreye hayat veren güzel oyuncu yayınladığı karelerde tarzıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak ekoseli derin dekolteli elbise kombiniyle poz veren Melis Sezen hayranlarını mest etti.
Elbisesi çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyada beğeni topladı.
