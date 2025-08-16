Semiramis Pekkan'dan özel limonata tarifi

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Instagram ve Youtube hesabını aktif kullanıyor.Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Pekkan, bu kez özel limonata tarifini verdiği anları paylaştı.Semiramis Pekkan'ın hayatından bazı kesitleri sosyal medyada paylaşması ilgi görüyor.Son yaptığı özel limonata paylaşımı da sosyal medyada dikkat çekti.Pekkan, yaptığı paylaşıma bir de not düştü ve şöyle dedi:"Şeker yerine hurma suyu konsantresi koyuyorum. Şeker sevmiyorum çünkü ben."