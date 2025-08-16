  • USD: 40,73 - 40,80
Evlilik teklifinin ardından yüzüğünü gösterdi

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız’dan İtalya’nın Como Gölü’nde aldığı sürpriz evlilik teklifinin ardından aşk dolu yeni pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Sıla Türkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla büyük bir çıkış yapan Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde de İtalya’nın Como Gölü’nde evlilik teklifi aldı.

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Instagram’da 2,8 milyon takipçisi bulunan Sıla Türkoğlu, paylaşımlarına devam ediyor.

Evlilik teklifinin ardından İtalya’dan yeni pozlarını takipçileriyle paylaşan Türkoğlu'nun yan yana olduğu fotoğrafı ve yüzüklü karesi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

