Ünlü oyuncu yeni yaşına girdi

Sadece kariyerindeki başarılardan değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Sinem Kobal, 38 yaş pozlarını yayınladı.

'Selena' ve 'Dadı' gibi projelerle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında mutlu bir evlilik yapmıştı. Çift, 2020 yılında ilk çocukları Lalin’i, 2022’de ise Leyla adını verdikleri ikinci kızlarını kucaklarına almıştı. Aile hayatını sosyal medyada sıkça paylaşan Kobal, mutlu aile tablosuyla dikkat çekiyor.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Sinem Kobal, 38. yaşına girdi. Doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Kobal, Instagram hesabından paylaştığı doğum günü pozlarıyla büyük ilgi gördü.Fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağarken, takipçileri Kobal’ı tebrik mesajlarıyla adeta bombardımana tuttu.