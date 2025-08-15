Milyonluk teknesi gündem oldu

“Küçük Ceylan” olarak tanınan Ceylan Avcı, geçtiğimiz yıl aldığı milyonluk teknesiyle keyif yapmaya devam ediyor.Milyonluk teknesini sosyal medyadan paylaşan Ceylan sıcakların gelmesiyle denizden çıkmıyor.Ünlü isim, Bodrum'a götürdüğü lüks teknesinde güneşlenirken mavi bikinisiyle objektiflere poz verdi ve bu anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.Ceylan, teknedeki lüks keyfini paylaşıp güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlarla da düşman çatlattı.'TAKDİR BEKLEMİYORUM'Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında estetik operasyonlarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:“Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten.”