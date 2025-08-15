İstanbul'da doğum günü kutladılar

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte yeni sevgilisi DJ sevgilisi Sara Bluma ile ilk kez görüntülenmiş ve aşkını ilan etmişti.Çok aşık olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik pozları yayımlamaya devam ediyor.İSTANBUL'DA DOĞUM GÜNÜYaman'ın sevgilisi Bluma, İstanbul'daki romantik karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bluma, aşk dolu poza ''Doğum günü kutlamaları başlasın'' notunu düştü.İTALYA'YI SEÇMİŞTİ'El Turco' dizisi için tanıtım çalışmaları yürüten Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen, 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna tereddütsüz; 'İtalya' yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.