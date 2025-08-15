  • USD: 40,73 - 40,80
  • EURO: 47,59 - 47,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da doğum günü kutladılar

Can Yaman ile sevgilisi Sara Bluma İstanbul'daki romantik anlarına dair kareler yayınlamaya devam ediyor. Yeni yaşına giren Bluma'nın doğum günü mesajı dikkat çekti.

Ekleme: 15.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte yeni sevgilisi DJ sevgilisi Sara Bluma ile ilk kez görüntülenmiş ve aşkını ilan etmişti.

Çok aşık olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik pozları yayımlamaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA DOĞUM GÜNÜ

Yaman'ın sevgilisi Bluma, İstanbul'daki romantik karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bluma, aşk dolu poza ''Doğum günü kutlamaları başlasın'' notunu düştü.

İTALYA'YI SEÇMİŞTİ

'El Turco' dizisi için tanıtım çalışmaları yürüten Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen, 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna tereddütsüz; 'İtalya' yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

İstanbul'da doğum günü kutladılar
CHP yalanlamıştı, kayıtlar ortaya çıktı! O arabaya defalarca bindi
Türkiye’nin hamleleri Yunanistan’ı çileden çıkardı! Mavi Vatan’ı hedef aldılar
İşçiler isyan etti: CHP’li belediyeye büyük tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'de Gazze için makale kaleme aldı
İBB soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibine gözaltı
İBB soruşturmasına yeni dalgadan detaylar
MSB’nin açıklamaları İsrail medyasına damga vurdu: Türkiye SDG’yi uyardı! ‘Ankara’nın sabrı tükenmek üzere’
Ömer Çelik: İsrail yine Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
Trump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 15 Ağustos 2025 Trump Putin görüşmesi detayları!
Mehmet Şimşek açıkladı: “Piyasalarda olumlu döngü güçleniyor”
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 şüpheli yakalandı
Hatay Havalimanı’nda son durum: İlk etap Eylül’de tamamlanıyor
CHP'li başkan gözaltına alındı! Yolsuzluk bitmiyor...
247 Gazeteci Hayatını Kaybetti! Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'dan Sert Tepki
AK Parti 24. yaşını kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Tunç'tan Özel'e yanıt! 'CHP yalan üretme merkezi haline gelmiştir'
Trump-Putin zirvesi için tarih belli oldu! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti! 'Şahsım ve ailem hedef alındık'
MSB kaynaklarında Suriye açıklaması! 'SGD şartları yerine getirmedi'
Millete hizmet yolunda 24 yıl! AK Parti bugün yaş gününü kutluyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bu bakkalda para değil dua geçiyor: İhtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Bu bakkalda para değil dua geçiyor: İhtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı! “7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin…”

Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı! “7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin…”

Ağaçları bitiren hastalık: Yüzde 30'u kuruyabilir...

Ağaçları bitiren hastalık: Yüzde 30'u kuruyabilir...

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor