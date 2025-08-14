  • USD: 40,71 - 40,78
  • EURO: 47,56 - 47,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Denizde üzerine çocuk düştü

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazayla ilgili paylaşım yaptı. Ünlü isim, hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızının büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Ekleme: 14.08.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştiren şu sıralar 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, tatilde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızı büyük bir tehlike atlattı.

Çok korktuğunu hatta felç geçirdiğini sanan İrem Helvacıoğlu, kazayı şöyle anlattı;

"UCUZ ATLATTIK"

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."

Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran çift, birkaç ay önce ayrılığın eşiğine gelmişti. Sosyal medyada birbirlerini engelleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, barıştıktan sonra tatile çıkmıştı.

Denizde üzerine çocuk düştü
247 Gazeteci Hayatını Kaybetti! Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'dan Sert Tepki
AK Parti 24. yaşını kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Tunç'tan Özel'e yanıt! 'CHP yalan üretme merkezi haline gelmiştir'
Trump-Putin zirvesi için tarih belli oldu! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti! 'Şahsım ve ailem hedef alındık'
MSB kaynaklarında Suriye açıklaması! 'SGD şartları yerine getirmedi'
Millete hizmet yolunda 24 yıl! AK Parti bugün yaş gününü kutluyor
Çanakkale'deki yangında skandal! CHP'li müdür itfaiye aracını kendi yaşadığı siteye sevk etti
Rezan Epözdemir tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı
CHP yalanlamıştı, kayıtlar ortaya çıktı! O arabaya defalarca bindi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti! Yeni katılımlar olacak
Bakan Fidan'dan sert mesaj! Suriye'deki karanlık aktör İsrail
Bakan Kurum duyurdu! Hedef konutları 1 yılda teslim etmek
Türkiye’nin hamleleri Yunanistan’ı çileden çıkardı! Mavi Vatan’ı hedef aldılar
Terörsüz Türkiye için üçüncü toplantı! İşte komisyonun yol haritası
CHP’de kritik gün! Koltuk savaşında yeni perde
Popüler iki markanın kokusu yasaklandı! Tüm mağazalardan toplatılıyor
İşgalci İsrail kana doymuyor! Çok sayıda şehit var
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sigara izmaritini yere atan yandı! Ceza kesiliyor

Sigara izmaritini yere atan yandı! Ceza kesiliyor

Bölgedeki susuzluk endişesi büyüyor! Sular çekilmeye başladı

Bölgedeki susuzluk endişesi büyüyor! Sular çekilmeye başladı

Ağaçları bitiren hastalık: Yüzde 30'u kuruyabilir...

Ağaçları bitiren hastalık: Yüzde 30'u kuruyabilir...

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor