Bella Hadid, imajını değiştirdi

Filistin'e verdiği desteğiyle alkış toplayan dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı süper model Bella Hadid, imaj değişikliğine gitti.Koyu saçlarından vazgeçen Bella Hadid, şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.Saçlarını gittikçe daha da sarıya boyatan 28 yaşındaki Hadid'in yeni hali, sosyal medyada gündem oldu.Filistinli Müslüman bir aileden Mohamed Anwar Hadid'in kızı olan ünlü model, Cannes sokaklarında ülkesine desteğini belirten kefiye elbisesiyle gezmişti.