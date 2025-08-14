15 yıllık asistanı görevinden ayrıldı

Prenses Kate ve Prens William’ın uzun süredir birlikte çalıştığı Natasha Archer, 15 yılın ardından görevinden ayrılıyor ancak bu ayrılışın ardındaki neden ise sır gibi saklanıyor.

Prenses Kate Middleton, iyileştikten sonra görevine geri döndü.Kanseri atlattıktan sonra Kraliyet'teki görevlerine geri dönen Middleton, en yakın yardımcısı ile vedalaştı.Bu vedanın ardından Kraliyet yazarları, bazı sorunlar olduğuna yönelik yorumlar yapmaya başladı.2010 yılında Kraliyet Ailesi kadrosuna kişisel asistan olarak katılan Natasha Archer’ın, Kensington Sarayı’ndaki görevine veda ettiği bildirildi.Kensington Sarayı'ndan, Natasha Archer'ın ayrılığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.2017 yılında Getty Images'ın Kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evlenen Archer, iki çocuk sahibi oldu.2022 yılında terfi ederek, görevine kıdemli özel yürütme asistanı olarak devam etti.