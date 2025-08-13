Taylor Swift’ten hayranlarına müjde

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, hayranlarını heyecanlandıran duyuruyu yaptı. 12. albümünün yolda olduğunu açıkladı. Sosyal medya o haberle çalkalandı.

14 Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift’ten hayranlarını heyecanlandıran haber geldi.



Swift duyuruyu dikkat çeken bir şekilde yaptı. Erkek arkadaşıyla birlikte kaydettiği podcast programı sırasında “Size bir şey göstermek istiyorum” dedi ve çantasının içinden yeni albümünü çıkardı!



Ancak albüm kapağı hayranlardan sır gibi saklandı.

Video bulanık şekilde paylaşıldı. Swift, yeni albümünün adının The Life of a Showgirl’ olduğunu duyurdu.



Albümün ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Kariyeri boyunca rekorlara doyamayan Swift’in son albümü, kısa süre içerisinde 1 milyardan fazla kez dinlenmişti.



Albüm yayımlandığı anda, Spotify müzik platformu tarihinde tek bir günde 300 milyondan fazla dinlenen ilk albüm olma rekorunu kırdı.