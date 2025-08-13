Selda Alkor'un son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Selda Alkor’un son hali ortaya çıktı. Bir Instagram sayfası tarafından son hali paylaşılan ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Selda Alkor’un son hali sosyal medyada gündem oldu.“Asmalı Konak”, “Çemberimde Gül Oya”, “Tozlu Yollar” ve “Mahpeyker Kösem Sultan” gibi birçok yapımda izlediğimiz Alkor’un fotoğraflarına takipçilerinden “Zayıflamış”, “Ekranlarda görmeyi özledik” gibi yorumlar yağdı.Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Alkor, “Bel fıtığım çıktı.Ondan dolayı ayağım aksıyor. Fizyoterapistler geliyor, fizyoterapi yapıyorum. Çok oturup kalkınca hafif aksama oluyor” demişti.