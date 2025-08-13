Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı

Instagram hesabında 20 milyon takipçisi bulunan ABD’li ünlü şarkıcı Madonna, “Gazze” paylaşımı yaptı. Taraf tutmadığını söyleyen Amerikalı şarkıcı, Papa 14. Leo’ya seslendi. “Çocukların acı çekmesine dayanamıyorum. Lütfen çok geç olmadan Gazze’ye gidin” dedi.

“Lütfen Gazze’ye gidin ve çocuklara ışığınızı götürün.” Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Papa Leo’ya bu sözlerle seslendi.



Pop yıldızı Madonna, oğlunun doğum günü nedeniyle sosyal medya platformu Instagram’da dikkat çeken bir mesaj paylaştı. “Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek.” dedi.



Filistinli çocukların çektiği acıya dikkat çeken Madonna, Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo’dan Gazze’ye gitmesini istedi.



“Lütfen Gazze’ye gidin ve çok geç olmadan çocuklara ışığınızı götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesine dayanamıyorum. Dünyadaki çocuklar herkese aittir. Siz, girişi engellenemeyecek tek kişisiniz. İnsani girişlerin bu masum çocukları kurtarmak için tamamen açılması gerekiyor. Zaman kalmadı. Lütfen gideceğinizi söyleyin.”



Madonna mesajında İsrail’in katliamına ve dayattığı açlık politikasına değinmedi. Taraf tutmadığını ve kimseyi suçlamadığını ifade ederek, tek isteğinin Gazzeli çocukların açlıktan ölmesini engellemek olduğunu belirtti. Madonna, Gazze’ye yardım etmek isteyenleri bağış yapmaya da davet etti.