İrem Derici ikinci kez evleniyor

İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz evlenme teklifi aldı. Burak Bulut'un düğününde yüzüğü bir anda karşısında gören Derici, kısa süreli şok yaşadı.

Yaklaşık 1 yıla yakındır DJ Melih Kunukcu ile beraber olan İrem Derici, geçen aylarda sevgilisiyle ayrılma kararı almıştı. Kısa süreli ayrılık sonrası tekrar barışan çiftten bu kez herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Çift, evleniyor...



MELİH KUNUKCU'DAN EVLENME TEKLİFİ

Arkadaşları Burak Bulut- Eda Sakız'ın düğününe katılan İrem Derici ile sevgilisi Melih Kunukcu arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kunukcu, düğünde Derici'ye evlenme teklifinde bulundu.



İREM 'EVET' DEDİ

Düğüne aldığı evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İrem Derici, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu oldu.