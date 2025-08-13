  • USD: 40,66 - 40,73
  • EURO: 47,62 - 47,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Derici ikinci kez evleniyor

İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz evlenme teklifi aldı. Burak Bulut'un düğününde yüzüğü bir anda karşısında gören Derici, kısa süreli şok yaşadı.

Ekleme: 13.08.2025 - 11:26 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 1 yıla yakındır DJ Melih Kunukcu ile beraber olan İrem Derici, geçen aylarda sevgilisiyle ayrılma kararı almıştı. Kısa süreli ayrılık sonrası tekrar barışan çiftten bu kez herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Çift, evleniyor...

MELİH KUNUKCU'DAN EVLENME TEKLİFİ
Arkadaşları Burak Bulut- Eda Sakız'ın düğününe katılan İrem Derici ile sevgilisi Melih Kunukcu arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kunukcu, düğünde Derici'ye evlenme teklifinde bulundu.

İREM 'EVET' DEDİ
Düğüne aldığı evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İrem Derici, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti! Yeni katılımlar olacak
Bakan Fidan'dan sert mesaj! Suriye'deki karanlık aktör İsrail
Bakan Kurum duyurdu! Hedef konutları 1 yılda teslim etmek
Türkiye’nin hamleleri Yunanistan’ı çileden çıkardı! Mavi Vatan’ı hedef aldılar
Terörsüz Türkiye için üçüncü toplantı! İşte komisyonun yol haritası
CHP’de kritik gün! Koltuk savaşında yeni perde
Popüler iki markanın kokusu yasaklandı! Tüm mağazalardan toplatılıyor
İşgalci İsrail kana doymuyor! Çok sayıda şehit var
Milyonlarca müşteriyi ilgilendiriyor! O banka Türkiye’deki şubelerini kapatıyor!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Bakan Kurum açıkladı! Depremde ağır hasar alan bina sayısı...
Bakanlık o ürünler için harekete geçti! Herkesin evinde var
Yunan basınından itiraf! Türkiye’nin yükselen gücünü kabul ettiler
İsrailli yarbaydan analiz: İsrail’in Orta Doğu hayalini Erdoğan bitiriyor
O masadaki herkes şüpheli! Gizli görüşmeyi FETÖ firarisi ayarladı
İzmir Büyükşehir yine satıyor! Listeye yeni taşınmazlar eklendi
Sessiz devrimin çeyrek asrı! AK Parti 24’üncü yılını kutlayacak
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 61 bin 599’e yükseldi
Bakan Yumaklı duyurdu! 8 bölgedeki yangın...
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Diyarbakır'da 'Yeşil Altın' hasadı başladı! Tarlada kilosu 100 TL

Diyarbakır'da 'Yeşil Altın' hasadı başladı! Tarlada kilosu 100 TL

Şener Üşümezsoy’dan endişelendiren uyarı! “6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli…”

Şener Üşümezsoy’dan endişelendiren uyarı! “6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli…”

Midesinden çıkan kitle herkesi şaşırttı: 21 santimetre çapında...

Midesinden çıkan kitle herkesi şaşırttı: 21 santimetre çapında...

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

Bunu yapan eş yandı! 250 bin TL tazminat ödeyecek

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor