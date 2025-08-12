  • USD: 40,63 - 40,71
Jennifer Lopez'in böcekle imtihanı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez’in dün akşam Kazakistan'da konser verdi. Jennifer Lopez sahnede ise beklenmedik misafirle neye uğradığını şaşırdı.

Ekleme: 12.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'nin ardından Kazakistan'da konser verdi. Slow bir şarkıyla konserine devam eden Jennifer Lopez’in yüzünü bir anda böcek sardı. Dünyaca ünlü şarkıcının verdiği tepki ise sosyal medyayı salladı.

Jennifer Lopez'in böcekle imtihanı

JENNIFER LOPEZ'İN BÖCEKLE İMTİHANI
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında çıktığı Kazakistan konserinde ilginç bir olay yaşadı. Lopez slow performansı sırasında sahnede elbisenin içine böcek girdi.

SAHNEDE JENNIFER LOPEZ'İN YÜZÜNDE BÖCEK GEZDİ
Lopez’in sahnedeki performansı sırasında boynuna konan ve ardından kıyafetinin içine giren büyük bir cırcır böceği, seyircileri korkuttu. 56 yaşındaki Jennifer Lopez'in paniğe kapılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Böceği eliyle yakalayarak sahnenin diğer ucuna fırlatan Lopez, yaşadığı anı esprili bir şekilde “Beni gıdıklıyordu” diyerek anlattı.

Jennifer Lopez'in böcekle imtihanı

JENNIFER LOPEZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
O anlar sosyal medyada gündem olurken, hayranları, Jennifer Lopez’in profesyonelliğine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar, Jennifer Lopez'in "Örümcek Kadının Öpücüğü" müzikaline gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
Meteoroloji deprem bölgesini uyardı: Dikkatli olun! | Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte serinleyecek iller

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

Acımasız dayı felaketi yaşattı: Adana’da miras anlaşmazlığı

Tek bir dalı bile servet değerinde! Bedeli 380 bin TL

Ege Denizi'nde yeni tehlike: İstilacı tür uzun dikenli...

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar

