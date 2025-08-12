Hayal Köseoğlu’nun acı günü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine üzücü haberi duyurdu. Köseoğlu, tedavi gören babası Yiğit Köseoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı.Köseoğlu acı haberi şu sözlerle paylaştı;“Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.”Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti. Hudutsuz Sevda'da Damla Leto karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu, aynı dizide yer alan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.