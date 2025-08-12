  • USD: 40,63 - 40,71
6 yıllık ilişkisini sonlandırdı

Yıllardır birlikte yaşadığı iş insanı Alican Ulusoy ile olan ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Hande Subaşı, duygusal bir mesaj paylaştı.

12.08.2025 - 10:36
Ekranların beğenilen isimlerimden ünlü oyuncu Hande Subaşı, 6 yıl boyunca aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Alican Ulusoy ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Subaşı, mesajında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

DOST AYRILDILAR

Subaşı, "Kamuoyuna duyurumdur… Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim." ifadelerini kullanarak, ilişkilerinin dostane bir şekilde sonlandığını belirtti.

2005 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk, modellik ve şarkıcılık kariyerini sürdüren Subaşı, 2012 yılında evlendiği Can Tursan ile 2016 yılında boşanmıştı. İki evliliğiyle de gündeme gelen Subaşı, son olarak Alican Ulusoy ile yaşadığı 6 yıllık ilişkinin ardından, hayatına yeni bir yön vermek için ayrılık kararı aldığını duyurdu.

