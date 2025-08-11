  • USD: 40,63 - 40,71
  • EURO: 47,33 - 47,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yasak masak dinlemedi!

ABD'de onaylanmayan bir tedavi için Meksika'ya uçan Kim Kardashian şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu defa ameliyathaneden fotoğraflar paylaştı.

Ekleme: 11.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian gündemden hiç düşmüyor. Kim, ABD’de uygulanmayan özel bir tedavi için kız kardeşi Khloé Kardashian ile birlikte Meksika’ya gitti.

44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hem ameliyat öncesini hem de ameliyat anını paylaşarak dikkat çekti.

Kardashian, iki yıl önce ağırlık kaldırırken omzunu sakatladığını ve şiddetli ağrılar yaşadığını anlattı. ABD’de çözüm bulamayan yıldız, Dr. Adeel Khan ile tanışarak Muse hücre tedavisi sayesinde omzunun tamamen iyileştiğini söyledi. Bu başarılı sonuçtan sonra, yıllardır çektiği kronik sırt ağrısı için yeniden Meksika’ya giderek aynı tedaviyi yaptırdı.

"UMARIM HERKES YARARLANIR"

ABD’de bazı kök hücre tedavilerinin yasal olduğunu ancak Muse hücre tedavisinin henüz onaylanmadığını belirten Kim, “Bu fırsata sahip olduğum için şükrediyorum. Umarım bilim geliştikçe daha fazla insan bu tedaviden faydalanabilir.” sözleriyle mesajını tamamladı.

Yasak masak dinlemedi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Çanakkale Havalimanı pisti uçuşlara geçici olarak kapatıldı
Devlet Bahçeli: BM derhal harekete geçmeli
Murat kurum rakamlarla açıkladı: Rekor talep ...
O havalimanı rekor kırdı! Tamı tamına...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü?
AFAD açıkladı: 237 artçı sarsıntı meydana geldi
Ünlü oyuncunun amcası depremde hayatını kaybetti
Netanyahu ve Trump görüştü: Gazze’nin işgal planı ele alındı
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı: 134 dosyaya 15,7 milyon lira idari para cezası!
Yazlıkçılardan “Candan” başkana tepki! “40 yıllık plajımızda koku, pislik istemiyoruz”
CHP’de koltuk savaşı başlıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem bölgesinde vatandaşları ziyaret etti
Çanakkale’de yangın yaraları sarılıyor! Murat Kurum paylaştı
İbrahim Yumaklı duyurdu! Karareis Barajı'ndan Çeşme'ye ilk su...
Bakanlık harekete geçti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7.4 milyon lira ceza!
Bakan Fidan'dan dünyaya Gazze mesajı! 'İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz'
Türkiye korkusunu böyle haykırdı! Yunan Parti lideri Meclis'te isyan etti
'Tam işgal' planı katil İsrail'i ikiye böldü! 'Yıkımı durdurun'
Çanakkale felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Trump-Putin anlaşması başlamadan bitti! Zelenskiy nedenini açıkladı
Meteoroloji deprem bölgesini uyardı: Dikkatli olun! | Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte serinleyecek iller

Meteoroloji deprem bölgesini uyardı: Dikkatli olun! | Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte serinleyecek iller

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

Acımasız dayı felaketi yaşattı: Adana’da miras anlaşmazlığı

Acımasız dayı felaketi yaşattı: Adana’da miras anlaşmazlığı

Tek bir dalı bile servet değerinde! Bedeli 380 bin TL

Tek bir dalı bile servet değerinde! Bedeli 380 bin TL

Ege Denizi'nde yeni tehlike: İstilacı tür uzun dikenli...

Ege Denizi'nde yeni tehlike: İstilacı tür uzun dikenli...

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar