Survivor kazancını açıkladı!

Survivor'un dikkat çeken isimlerinden Nagihan Karadere, yarışmadan elde ettiği kazançları ve ödülleri ilk kez açıkladı.

Survivor şu sıralar ekranlarda olmasa da yarışmacılarıyla hala gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde '2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum' diyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra yarışmanın en iddialı isimlerden Nagihan Karadere de kazançlarla ilgili açıklama yaptı.

Survivor Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazanabildin mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'ÖDÜLLER DE ALDIM'

''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım Survivor'dan. İstanbul'da Sancaktepe'de iyi bir marka reklam olmasın şimdi. Murat Ceylan'la ortak kazanmıştık, haklarımızı birbirine sattık. Ben Murat Ceylan'a sattım.

'ARABAYI SATTIM'

Araba kazandım, ev kazandım. Arabayı sattım. Boşanma sürecindeydim, ayrılıyordum. O araba da benim için çok büyüktü. Benim kullanabileceğim bir araba değildi, sattım. Evime ayırdığım için evime harcadım.''

Meteoroloji deprem bölgesini uyardı: Dikkatli olun! | Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte serinleyecek iller

O bölgede başladı: Kapış kapış gidiyor

Acımasız dayı felaketi yaşattı: Adana’da miras anlaşmazlığı

Tek bir dalı bile servet değerinde! Bedeli 380 bin TL

Ege Denizi'nde yeni tehlike: İstilacı tür uzun dikenli...

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar

