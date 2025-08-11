  • USD: 40,63 - 40,71
Evliliğinde kara bulutlar!

Önceki gün kızıyla İbrahim Tatlıses konserinde görüntülenen ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay’ın ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Ekleme: 11.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:59 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini'nin ne aşktan yana yüzü gülüyor ne de evlilikten.

GENÇ SEVGİLİSİYLE EVLENMİŞTİ

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mardini, 2 senedir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Sessiz sedasız bir şekilde evlenen çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıymıştı.

SOYADINI MARDİNİ YAPMIŞTI

Berdan Mardini'nin eşi Dilara Talay, nikah sonrası sosyal medyadaki hesabındaki soyadını Mardini olarak değiştirmişti.

YENİDAN TALAY OLDU

Çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay, sosyal medyadan takipten çıktıktan sonra soyadını da sildi.

Birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay'ın birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdığı görüldü. Mardini'nin eşi Talay'ın sosyal medya hesabında 'Talay' soyadını kullanmaya başladığı dikkat çekti.

Çiftten, boşanma iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

