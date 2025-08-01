Oyuncu Hande Ataizi tatilde

Bir hayalet olan 'Ruhsar' karakterine hayat verdiği yapımda ünlenen oyuncu Hande Ataizi, uzun zamandır ekranlarda yok.Ünlü oyuncu pek fazla kullanmadığı Instagram hesabından ses verdi ve tatil karelerini yükledi. Hayranları beklenen gönderilere yorum ve beğeni atmadan geçemedi.Geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan ünlü isim, diziyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.Ataizi, Ruhsar rolü için ilk başta müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü açıklamıştı: “Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta ‘Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama onunla ne kadar devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir 1 yıl sonra’ diyerek manipüle etmişliğim var.”