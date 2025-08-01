Bebeğiyle yeni fotoğraf yayınladı

İş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, anneli günlerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Leyla Yaz bebekli yeni fotoğraf çok beğenildi.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu sosyal medya üzerinden sevenlerine duyurmuştu.32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.Gizem Karaca, son olarak minik bebeği Leyla Yaz ile yeni karesini Instagram hesabından paylaştı.