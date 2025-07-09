Yıllar sonra taç taktı

Galler Prensesi ile Prens William, resmi bir davete katıldı.Kanseri yenen prenses, eşinin yanında davetlerde daha sık boy göstermeye başladı.Bu kapsamda da ikili, resmi devlet yemeğinde Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Fransız lider Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile bir araya geldi.Windsor Kalesi'nde düzenlenen davetin gözdesi Prenses Kate oldu.Prenses'in kırmızı elbisesi, Givency markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Sarah Burton'ın imzasını taşıyor.Burton, Prenses'in gelinliğini tasarlamıştı.Kate Middleton ile Prens William 2011 yılında dünyaevine girdi.O dönemde Alexander McQueen markasının tasarımlarını yapan Burton, Prenses'in unutulmaz gelinliğini tasarlamıştı.Prensesin taç detayı, Diana'ya yıllar sonra yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.