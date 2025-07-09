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Beyaz Gazete
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Yıllar sonra taç taktı

Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William, bir davette şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Kate Middleton'ın taç detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 9.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 9.07.2025 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Galler Prensesi ile Prens William, resmi bir davete katıldı.

Kanseri yenen prenses, eşinin yanında davetlerde daha sık boy göstermeye başladı.

Bu kapsamda da ikili, resmi devlet yemeğinde Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Fransız lider Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile bir araya geldi.

Yıllar sonra taç taktı

DAVETİN GÖZDESİ OLDU

Windsor Kalesi'nde düzenlenen davetin gözdesi Prenses Kate oldu.

Prenses'in kırmızı elbisesi, Givency markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Sarah Burton'ın imzasını taşıyor.

Burton, Prenses'in gelinliğini tasarlamıştı.

Yıllar sonra taç taktı

GELİNLİK TASARIMCISIYLA YENİDEN BİR ARADA

Kate Middleton ile Prens William 2011 yılında dünyaevine girdi.

O dönemde Alexander McQueen markasının tasarımlarını yapan Burton, Prenses'in unutulmaz gelinliğini tasarlamıştı.

Prensesin taç detayı, Diana'ya yıllar sonra yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.
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