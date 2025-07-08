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Ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek

ABD'li ünlü şarkıcı Lana Del Rey, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için her gün dua ettiğini ve barışın en büyük dileği olduğunu belirtti.

Ekleme: 8.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 8.07.2025 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderinin altına yorum yapan ABD'li ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklamasıyla dikkat çekti.

Lana Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek, "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim" dedi.

"ATEŞKES UMUDUMU KORUYORUM"

"Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım" diyen Lana Del Rey, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin 'seyretmesi zor' bir durum olduğunu vurguladı.

Ateşkes umudunu koruduğunu söyleyen Lana Del Rey, "Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve çözüm bulunamaması inanılmaz derecede üzücü" ifadelerini kullandı.
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