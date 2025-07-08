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Ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Yasemin Kay Allen, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerine bu defa kesin olarak nokta koydu. Ayrılığın ardından kendini doğaya bırakan oyuncu, sakin bir sahil kasabasında tatil yapıyor. Issız bir kumsalda tek başına vakit geçirdiği anları paylaşan Allen, kıyıya vuran küçük deniz ürünleriyle kurumuş kemiksi parçaları toplarken doğayla baş başa kaldığı o huzurlu anlara takipçilerini de ortak etti.

Ekleme: 8.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 8.07.2025 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerini bu kez tamamen noktaladı. Daha önce bir dargın bir barışık yürüyen aşk, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona erdi.

İlişkinin bitmesinin ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Tatil için şehirden uzaklaşan ünlü oyuncu, yalnızlığın ve doğanın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sessiz ve sakin bir kumsalda, tek başına vakit geçirdiği görülen Allen'ın, paylaşımlarında eğlenceli ve özgür bir ruh hâli yansıttığı dikkat çekti.

Kırmızı bikinisiyle ıssız bir kumsalda görülen oyuncu, kıyıya vuran küçük deniz ürünleri ve kabukları toplamaya koyuldu. Sadece özgürlüğünü değil, adeta sahilin bütün sakinliğini sırtlandı.

Allen'ın paylaştığı karelerden biri ise, takipçileri arasında en çok dikkat çeken görüntü oldu. Oyuncu, sahilde yürüyüş yaparken eline aldığı, bir deniz canlısına ait kurumuş kemiksi parçayı kameraya doğru tutarak paylaştı.

Ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

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