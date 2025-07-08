  • USD: 39,90 - 39,97
  • EURO: 46,83 - 46,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı

Mizah dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, 53. yaş gününü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Alemdar ile kutladı. Ünlü komedyen, ilk kez sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında, sevgilisiyle birlikte el ele görüntülendi.

Ekleme: 8.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 8.07.2025 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Ata Demirer, yeni yaşının ilk kutlamasını ailesiyle yaptı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile evde küçük bir parti düzenleyen Demirer, pastayla verdikleri pozu “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Aynı günün akşamında, Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar, Cihangir Jash adlı mekânda objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde mekândan çıkarken el ele yürüyen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Ata Demirer’in yeni sevgilisi Dilara Alemdar’ın, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalıştığı ve çiftin yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Demirer ve Alemdar, bu kez ilk kez birlikte görüntülendi.

Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı
Özgür Özel hakkında yeni fezleke: Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu
Türksat 6A 'Uzay Vatan'da birinci yılını doldurdu! Türkiye'nin mühendislik, bilim ve teknoloji üretme ülküsünün simgesi oldu
İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama
Şehit Kani Obi Kimdir? Nerelidir? Şehit Kani Obi'nin Vasiyeti Nedir? Şehit Kani Obi Kaç Yaşındaydı? Kani Obi Evli Miydi?
Beyaz Saray’da UCM krizi: ‘Netanyahu tutuklanmalı’ sözüne Trump’tan tehdit! ‘ABD için utanç verici bir gün’
Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı konuşması
CHP’de korku ‘OHAL’i! Özgür Özel'den peş peşe toplantılar: Rüşvet ve yolsuzluklar ayyuka çıktı
Köpek sahipleri dikkat: İstanbul'da asfalt alarmı! Sakın yürütmeyin...
Terörsüz Türkiye'de kritik dönemeç: İlk silah bırakma cuma günü
Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya 'yargı' tepkisi: Kesin bir dille reddediyoruz
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'CHP, yalan makinesine dönmüş durumda'
Üsteğmen Ege Akar Türkiye’yi ağlattı! 'Aileme söyleyin beklemesinler'
Sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Seyahat süresi 10 dakika kısalacak! Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temeli atıldı
Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı! 'Şehitlerimize rahmet olsun'
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ta şehit sayısı 12'ye yükseldi!
Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden ailelerden tepki! 'Bilerek çocuklarımızı yaktılar, haber vermediler'
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki! 'Siyasetin değil sokak vesayetinin dili'
İhale üzerinden vurgun! CHP'li Alican Abacı Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale çarkını ifşa etti
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet tarifesi! Ruhsata 6 milyon lira, iskana 200 bin Euro
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü

Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

Uzmanlar uyarıyor! Klima kullanırken dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Klima kullanırken dikkat

Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

Türkiye'nin en yükseği! Ekonomiye 8.4 milyar lira katkıda bulundu

Türkiye'nin en yükseği! Ekonomiye 8.4 milyar lira katkıda bulundu