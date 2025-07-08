Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı

Ata Demirer, yeni yaşının ilk kutlamasını ailesiyle yaptı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile evde küçük bir parti düzenleyen Demirer, pastayla verdikleri pozu “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla sosyal medyada paylaştı.Aynı günün akşamında, Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar, Cihangir Jash adlı mekânda objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde mekândan çıkarken el ele yürüyen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.Ata Demirer’in yeni sevgilisi Dilara Alemdar’ın, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalıştığı ve çiftin yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Demirer ve Alemdar, bu kez ilk kez birlikte görüntülendi.