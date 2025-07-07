Puyol ile bir araya geldi

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, İstanbul Etiler'de önemli bir misafir ağırladı.Carles Puyol, Burak Özdemir'in Etiler'deki dükkanını ziyaret etti, çay içti.O anları kayda alan Özdemir, "Puyol abim Etilerde yeni açtığım Czn Burak Restaurantımın açılış ziyaretine geldi çok teşekkür ederim." notunu düştü.Ortaya renkli görüntüler çıkarken, ikilinin samimi anları da sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkati çekti.