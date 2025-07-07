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Puyol ile bir araya geldi

İstanbul Etiler'de yeni restoranının açılışını aylar önce yapan Burak Özdemir, Carles Puyol'u ağırladı. İkilinin görüşmesinde ortaya samimi anlar çıktı.

Ekleme: 7.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 7.07.2025 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, İstanbul Etiler'de önemli bir misafir ağırladı.

PUYOL İLE BİR ARAYA GELDİ

Carles Puyol, Burak Özdemir'in Etiler'deki dükkanını ziyaret etti, çay içti.

O anları kayda alan Özdemir, "Puyol abim Etilerde yeni açtığım Czn Burak Restaurantımın açılış ziyaretine geldi çok teşekkür ederim." notunu düştü.

SAMİMİ ANLAR

Ortaya renkli görüntüler çıkarken, ikilinin samimi anları da sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkati çekti.

Puyol ile bir araya geldi

Puyol ile bir araya geldi

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