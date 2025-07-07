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Bergüzar Korel'den yapay zeka isyanı

Bergüzar Korel, sosyal medyada yayılan yapay zekayla hastane yatağında oluşturulmuş görseller yüzünden isyan etti;

Ekleme: 7.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 7.07.2025 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Bergüzar Korel'in isyanı...

Bergüzar Korel, fotoğraflarının yapay zeka yoluyla kullanılmasına karşı sosyal medyadan bir yazı paylaştı.

Oyuncu, yapay zekâ ile hazırlanmış sahte bir görselin internette yayılması sonrası ailesinin büyük bir endişe yaşadığını belirtti ve duruma sert tepki gösterdi.

"NASIL MAHLUKLARSINIZ"

Bergüzar Korel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Günlerdir bir AI haberinin kâbusunu yaşıyoruz ailece... Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BİZİM DE BİR AİLEMİZ VAR"

Bergüzar Korel, söz konusu sahte görselin, gerçek hayatta ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını da istismar ettiğini söyledi.

Oyuncu; "Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu?" dedi.

"TÜKETTİNİZ BİZİ"

Bergüzar Korel; “Annemin telefonları durmuyor. Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemi arıyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten.” diyerek sitem etti.

Bergüzar Korel'den yapay zeka isyanı

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