Son hali görenleri şaşırttı

1988 yılında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sadece 10 bölüm sürmesine rağmen geniş bir iz bırakan Uzaylı Zekiye, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına adını yazdırdı.Fantastik komedi türündeki dizi, o dönem için alışılmadık bir tema işleyerek televizyon izleyicisine farklı bir deneyim sundu. Hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolü üstlenen Seden Kızıltunç, hikayenin merkezinde yer aldı.Dizide Kızıltunç'a, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, Doğu Erkan ve Üstün Asutay gibi önemli oyuncular eşlik etti.Sadece kısa bir yayın dönemi geçirmesine rağmen, 'Uzaylı Zekiye' karakteri ve diziye özgü mizahi anlatımı, hafızalara kazındı.Dizinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren Seden Kızıltunç'un bugünlerde Mersin'de yaşadığı, yazarlık kariyerine devam ettiği biliniyor. Kızıltunç'un zaman zaman sahneye çıkarak sanatla bağını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.