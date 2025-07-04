  • USD: 39,68 - 39,75
  • EURO: 46,72 - 46,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Damla Can’a doğum günü sürprizi...

Bodrum'da yaz sezonunu açan Tolga Mendi ve Damla Can çifti, romantik bir akşamda özel bir kutlamaya imza attı. Gün batımında baş başa yedikleri yemekten sonra Mendi, sevgilisi Damla Can'a doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu özel anları Damla Can, “Dilekler dilendi” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 4.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 4.07.2025 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can'a doğum günü sürprizi yaptı.

Tolga Mendi, Damla Can çifti yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Gündüz sahilde denizin ve güneşin tadını çıkaran Tolga Mendi ile Damla Can, akşam yemeği için Yalıkavak'taki Xenza'da yemek yedi.

Damla Can’a doğum günü sürprizi...

Gün batımını eşliğinde akşam yemeğinin ardından Mendi, sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.

Damla Can’a doğum günü sürprizi...

Pastayı üflerken, "Dilekler dilendi sağlıkla" hikayesini paylaşan Damla Can, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve işletmeci Lokman Dağ'a da teşekkür etti.

Damla Can’a doğum günü sürprizi...
Osman Gökçek CHP'ye tepki gösterdi! 'CHP hedef saptırıyor'
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da: EİT'nin 17. Zirvesi'ne katılıyor
Elektronik haberleşmeye 94,1 milyar TL yatırım
Şimdi de 'yangın' bölücülüğü: Canhıraş mücadeleye rağmen 'İzmir memleket değil mi?' provokasyonu
CHP’li belediyelerden 5,7 milyar TL’lik ihale alanlar firarda
CHP’li Ayvalık Belediyesi, tarihi mezarlığı otoparka çevirdi!
İzmir’deki orman yangınında 3. gün: Ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor...
Tunç Soyer'den eşine 42 milyonluk ihale kıyağı
Tutuklu eski CHP'li başkan Alaattin Köseler'den itiraf mektubu: Bana kumpası CHP'liler kurdu
Dışişleri Bakanlığından 'Kerkük' açıklaması! Dikkat çeken 'Türkmen soydaşlarımız' vurgusu: Yakından takip ediyoruz
Emine Erdoğan'dan Vatikan'da 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti Nazi siyasetine imza atıyor
CHP'li İzmir'de pes dedirten görüntü! Vatandaşlar şehrin göbeğinde oluşan çöp dağlarına isyan etti!
Başsavcılık açıkladı! Tunç Soyer ifadeye çağrıldı fakat gitmedi
SSK Bağkur emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte yeni maaş tablosu
Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! 43 ayın en düşüğünde...
Temmuz ayı kira zammı artış oranı belli oldu: İşte örnek hesaplama...
Memur zammı belli oldu: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı kaç lira oldu?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir kişi daha itirafçı oldu! Kiptaş’tan 3 kişiye 300 daire satıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Büyüleyen manzara: Yılın sadece 10 günü görülüyor!

Büyüleyen manzara: Yılın sadece 10 günü görülüyor!

Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL

Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL

Dünyaca ünlü otomobil markası yüz binlerce aracı geri çağırdı: Motor arızası tespit edildi

Dünyaca ünlü otomobil markası yüz binlerce aracı geri çağırdı: Motor arızası tespit edildi

Mardin'in hazinesi mahallenin altından çıktı, 16 metre derinde bulundu: Altın gibi parlıyor

Mardin'in hazinesi mahallenin altından çıktı, 16 metre derinde bulundu: Altın gibi parlıyor

Ehliyetlerini yenileyecekler dikkat! Tarihi kaçıran 7 bin liradan fazla ödeyecek

Ehliyetlerini yenileyecekler dikkat! Tarihi kaçıran 7 bin liradan fazla ödeyecek