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Mutluluktan ağladığı anları paylaştı

Aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü isimlerden Şeyma Subaşı, su sabah ağladığı anları yayınladı. Hayranlarını korkutan ünlü isim, mutluluktan ağladığını söyledi.

Ekleme: 31.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Renkli yaşamıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile aşk yaşıyordu.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı. Zor günler geçiren Subaşı, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevgilisini her yerden silen ünlü isim, bu sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR HABER ALDIM"

Gözyaşlarını tutamayan fenomen isim, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için." dedi.

Mutluluktan ağladığı anları paylaştı
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