Hadise'den eleştirilere cevap

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konserlerveren Hadise cesur danslarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.Yatak şovu yapan ünlü isim ikinci gün ise sandalye dansıyla dikkat çekmişti. Sandalyedeki erotik hareketleri tepki çeken Hadise eleştirilere karşı sessiz kalmıştı.Ünlü şarkıcı son olarak Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı ve konser öncesi görüntülendi. Hadise'ye 'Sahne şovlarınız çok konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz' diye bir soru yöneltildi.Hadise ise çok net bir şekilde 'Konuşun, konuşun' ifadelerini kullandı. Ünlü isim böylelikle eleştirilere aldırış etmediğini göstermiş oldu.