  • USD: 40,52 - 40,59
  • EURO: 46,24 - 46,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tatlıses Ailesi'nde kriz bitmiyor

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımı Dilan Çıtak'a gönderme yaptığı yönünde iddialara neden oldu.

Ekleme: 30.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine süren ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen Dilan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Ünlü şarkıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından, üzerine atılı suçlar doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Çıtak'ın ilerleyen süreçte yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve belirli sürelerle denetim altında tutulması kararını verdi. Bu kararın ardından Çıtak, serbest kaldı ancak yasal sürecin devam edeceği belirtildi.

İdo Tatlıses'in Dilan Çıtak'ı eleştiren bir yazıyı beğenmesinin ardından eşi Yasemin Şefkatli de sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Fenomen gelinin yaptığı alıntılı paylaşım, takipçilerini meraklandırdı.

"YALANA SAHİP ÇIKIYORSAN, AHLAKIN YOKTUR"

Şefkatli'nin paylaştığı gönderide, "Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur. Anonim" sözleri yer aldı.

Takipçileri Yasemin Şefkatli'nin bu mesajının Dilan Çıtak'a yönelik bir gönderme olduğunu iddia etti.

Tatlıses Ailesi'nde kriz bitmiyor

Tatlıses Ailesi'nde kriz bitmiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye halkının yanında!
Bakanlık düğmeye bastı! O ürünlerin satışı tamamen yasaklandı
İsrail'de 'Türkiye' korkusu! Siyonist basın açık açık yazdı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Gazze alarm veriyor! Yaşanan kriz dünya manşetlerinde
Yeni mega proje! Türkiye'nin 3. deniz üzeri havalimanı yolda
TOGG yurt dışı satışları başlıyor! Yerli otomobil dünya sahnesinde
İstanbul'da çöp dağları yükseliyor! CHP'li belediyelere tepki çığ gibi
Selçuk Bayraktar NeXT Sosyal'i anlattı: Siber saldırılara maruz kaldık
Trump'tan Rusya'ya gözdağı! Nükleer denizaltı hamlesi dünyayı tetikledi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 60 bin 430'a yükseldi
İmamoğlu'nun adaylığı o gün açıklanacak mıydı? Nuray Başaran'dan çarpıcı iddia!
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ terör örgütüne darbe
İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
CHP'li belediyenin yönettiği Tekirdağ'da su isyanı! 'Bize ceza mı veriyorsunuz?'
Abdulkadir Uraoğlu duyurdu! 20 yılda 3 milyar euro tasarruf sağlayacak
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI İSTANBUL’DA VATANDAŞLARA BULUŞMAYA BAŞLADI
İnsanlık geç kaldı! 2025 yılında soykırım önlenemedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yol haritası belli oldu! Toplumun tüm kesimleriyle görüşülecek
Maden ocağında göçük! AFAD’dan ilk açıklama geldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hasat başladı! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Hasat başladı! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Boynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda daha fazla görülüyor

Boynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda daha fazla görülüyor

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

Ödemeyenler için son gün! Haciz gelebilir

Ödemeyenler için son gün! Haciz gelebilir

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir! Google'dan tepki çekecek karar

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir! Google'dan tepki çekecek karar