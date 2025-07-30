Tatlıses Ailesi'nde kriz bitmiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine süren ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen Dilan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi.Ünlü şarkıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından, üzerine atılı suçlar doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Çıtak'ın ilerleyen süreçte yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve belirli sürelerle denetim altında tutulması kararını verdi. Bu kararın ardından Çıtak, serbest kaldı ancak yasal sürecin devam edeceği belirtildi.İdo Tatlıses'in Dilan Çıtak'ı eleştiren bir yazıyı beğenmesinin ardından eşi Yasemin Şefkatli de sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Fenomen gelinin yaptığı alıntılı paylaşım, takipçilerini meraklandırdı.Şefkatli'nin paylaştığı gönderide, "Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur. Anonim" sözleri yer aldı.Takipçileri Yasemin Şefkatli'nin bu mesajının Dilan Çıtak'a yönelik bir gönderme olduğunu iddia etti.