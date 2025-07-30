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Son hali gündem oldu

Türk müziğinin usta isimlerinden Selda Bağcan, Sertab Erener ile Bodrum'da buluştu. İki ünlü ismin yayınladığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 30.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta isim, bu defa son haliyle gündem oldu.

İki Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum'da bir araya geldi. Hayranları iki sanatçının buluşmasına büyük ilgi gösterirken fotoğraftaki filtre de dikkatlerden kaçmadı.

"HASRET GİDERDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selda Bağcan, Sertab Erener'le çektikleri fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Sevgili @sertaberener ile hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı Bodrum’dan"

Paylaşılan kare, kısa zaman içinde konuşulmaya başladı. Selda Bağcan'ın yüzüne çok yoğun photoshop ve filtreleme işlemi yapması yorumlara neden oldu.

Son hali gündem oldu
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