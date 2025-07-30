Son hali gündem oldu

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan, uzun zamandır ortalıkta yoktu.Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta isim, bu defa son haliyle gündem oldu.İki Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum'da bir araya geldi. Hayranları iki sanatçının buluşmasına büyük ilgi gösterirken fotoğraftaki filtre de dikkatlerden kaçmadı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selda Bağcan, Sertab Erener'le çektikleri fotoğrafın altına şu notu düştü:"Sevgili @sertaberener ile hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı Bodrum’dan"Paylaşılan kare, kısa zaman içinde konuşulmaya başladı. Selda Bağcan'ın yüzüne çok yoğun photoshop ve filtreleme işlemi yapması yorumlara neden oldu.