Doğum gününden kareler beğeni aldı

Aşk hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde sık sık kendisine yer bulan ünlü oyuncu esrin Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem olmaya devam ediyor.Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Cavadzade, dizideki partneri Pamir Pekin ile kısa bir aşk yaşamıştı. Hızlı aşıklar Yunanistan'da tatil yapıp ayrılmıştı.Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, 42 yaşına girdi ve doğum gününü yakın dostlarının katıldığı bir yemekle kutladı.Instagram'da yeni pozlarını paylaşan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve yorumlar ile beğeniler aldı.