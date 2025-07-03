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'Utanmazlar' deyip paylaştı

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu, Instgaram'da kendisine gelen mesajları Ebo'ya gösterdi.

Ekleme: 3.07.2025 - 08:56 Güncelleme: 3.07.2025 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Annesinden ünlü olmak için elinden geleni yapan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, durmuyor.

Bir açıklamasında annesine 'Seni Derin Talu'nun annesi yapacağım' diyen ünlü isim, gerek açıklamaları gerek konuşma tarzı gerekse paylaşımlarıyla eleştiri toplamaya devam ediyor.

'Utanmazlar' deyip paylaştı

ERKEKLERDEN CV İSTEMİŞTİ

21 yaşındaki Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.

"ÇOK KADIN GÖRSÜN"

'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum' diyerek gündeme gelen genç kadın şunları söylemişti: "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum."

'Utanmazlar' deyip paylaştı

EBO ŞOKE OLDU

Derin Talu son olarak katıldığı programda Ebo'ya kendisine gelen +18 mesajları gösterdi. Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" dedi. Ebo ise gördükleri karşısında şoke olarak "Bu o... çocukluğu artık ama... Bunları nasıl yayınlayacağız?" dedi.
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