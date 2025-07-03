'Utanmazlar' deyip paylaştı

Annesinden ünlü olmak için elinden geleni yapan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, durmuyor.Bir açıklamasında annesine 'Seni Derin Talu'nun annesi yapacağım' diyen ünlü isim, gerek açıklamaları gerek konuşma tarzı gerekse paylaşımlarıyla eleştiri toplamaya devam ediyor.21 yaşındaki Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum' diyerek gündeme gelen genç kadın şunları söylemişti: "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum."Derin Talu son olarak katıldığı programda Ebo'ya kendisine gelen +18 mesajları gösterdi. Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" dedi. Ebo ise gördükleri karşısında şoke olarak "Bu o... çocukluğu artık ama... Bunları nasıl yayınlayacağız?" dedi.