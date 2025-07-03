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Beyaz Gazete
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‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’

Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanırlar” diyen oyuncu Sarp Levendoğlu’nun, ihtiyacından fazlasını isteyen insanlar hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Ekleme: 3.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 3.07.2025 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Popüler birçok dizi ve filmlerden bildiğimiz başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, artık gözlerden uzak yaşıyor.

Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti.

‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’

"UCUZ İNSANLAR"

Datça’ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu’nun sosyal medyada yayınlanan bir vidosuyla gündem oldu.

Ünlü isim, ‘ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

"İYİ HALT EDİYORSUN"

Datça’da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, “Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” ifadelerini kullandı.

‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’

Levendoğlu geçtiğimiz aylarda yaşadığı köy hayatını anlatırken şunları söylemişti:

"ŞÖHRETİN BURADA BİR DEĞERİ YOK"

"Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor."
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