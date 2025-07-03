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Kurtlar Vadisi'nden üzen haber!

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar, hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Temmuz Karikutal duyurdu.

Ekleme: 3.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 3.07.2025 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Televizyon dünyasının sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üzücü haberi, oyuncunun uzun yıllardır menajerliğini üstlenen Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Karikutal, şu sözlerle vedasını paylaştı, 'Değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı bu sabah kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum. Yıllar boyunca pek çok şeyi paylaştık. Huzur içinde uyu ağabey… Mekânın cennet olsun.'

Kurtlar Vadisi'nden üzen haber!

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanınmıştır.

Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.
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