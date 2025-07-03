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Beyaz Gazete
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Kulis paylaşımı olay oldu!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, siyah peruk takarak ayna pozu verdi.

Ekleme: 3.07.2025 - 08:54 Güncelleme: 3.07.2025 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hadise, son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Instagram'ın aktif ismi Hadise yine adından söz ettirdi.

İDDİALI VE ESMER

Hadise kuliste hazırlandığı sırada siyah peruk takarak poz verdi. Hadise'nin hem bu saçları hem de iddialı dekolteli elbisesi, sosyal medyada gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Hadise'yi görenler imaj değiştirdiğini düşünerek "Hadise değil", "Dekoltesinden tanıdım bu Hadise", "Esmer Hadise", "Çirkinleştirme artık kendini" yorumlarında bulundu.

Kulis paylaşımı olay oldu!
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