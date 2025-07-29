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Özcan Deniz'den ağabeyine sert sözler

Ailesiyle yıllardır problem yaşayan ünlü sanatçı Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yine herkesi şaşırttı.

Ekleme: 29.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında ailevi meseleler bitmek bilmiyor.

Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Ağabeyi de Özcan Deniz'e dava açtığını açıklamıştı. Bir süredir devam eden gerginlik yeniden alevlendi.

Son olarak, sosyal medya hesabından Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, oldukça sert sözlerle ağabeyinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu.

"HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ." ifadelerine yer verdi.

Özcan Deniz'den ağabeyine sert sözler
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