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Doğum günü mesajı gündem oldu

Neslişah Alkoçlar’ın eşi Engin Altan Düzyatan için paylaştığı doğum günü mesajı gündem oldu.

Ekleme: 29.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan, magazin dünyasının mutlu evli çiftlerinden.

Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşasalar da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın geçtiğimiz gün doğum günüydü. 46 yaşına giren ünlü oyuncu, aile içinde bir kutlama yaptı.

"KOCAM DA KOCAM"

İlk kutlama çocuklarının annesi Neslişah Alkoçlar’dan geldi. "İyi ki, iyi ki doğdun sevgilim. Varlığın güç ve huzur veriyor. Sadece bugün değil, her gün. Seni çok seviyorum" dedi. Ardından da ekledi: "Kocam da kocam!"

Doğum günü mesajı gündem oldu

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