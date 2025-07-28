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Melek Mosso ev kazası geçirdi

Şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs’taki evinde bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düştü.

Ekleme: 28.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Kariyerinin yanı sıra evliliğiyle de magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Melek Mosso, en son kedisinin evden kaçıp kaybolduğunu duyurmuştu.

BAHÇE YIKIYORDU

Şu sıralar başı beladan kurtulmayan Mosso, Kıbrıs'taki evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

Kazanın ardından üç gündür zor zamanlar geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık." ifadelerini kullandı.

Melek Mosso ev kazası geçirdi
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