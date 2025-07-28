'Her an evlenebilirim'

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan genç yaşta ünlü bir şarkıcı olan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.Rakiplerine meydan okuyan şarkıcı “YouTube’da en çok dinlenen Türk şarkıcı benim. 600 milyon dinlendim. Bana en çok yaklaşan yine benim. O yüzden o rakamları geçecek biri olur mu bilmiyorum ama ben bile zor geçerim. Belki yabancı şarkı yaparsam geçebilirim. Şunu söyleyebilirim ki, her zaman böyleydi. Tek rakibim yine kendim.” dedi.Aleyna Tilki, "Uzun zamandır yanımda birisini görmüyorsunuz çünkü ben öyle birisi değilim. Lise yıllarında, sevgilimle gezeceğim yaşlarda çalıştığım için, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ben el ele tutuşup biriyle gezecek birisi değilim. Ama hiç yanımda görmediğiniz bir kişiyle bir anda evlenip çocuk da doğurabilirim." dedi.