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'Her an evlenebilirim'

Gerek davranışları gerek açıklamalarıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Ekleme: 28.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan genç yaşta ünlü bir şarkıcı olan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.

"BEN BİLE KENDİMİ ZOR GEÇERİM"

Rakiplerine meydan okuyan şarkıcı “YouTube’da en çok dinlenen Türk şarkıcı benim. 600 milyon dinlendim. Bana en çok yaklaşan yine benim. O yüzden o rakamları geçecek biri olur mu bilmiyorum ama ben bile zor geçerim. Belki yabancı şarkı yaparsam geçebilirim. Şunu söyleyebilirim ki, her zaman böyleydi. Tek rakibim yine kendim.” dedi.

"BİR ANDA EVLENEBİLİRİM"

Aleyna Tilki, "Uzun zamandır yanımda birisini görmüyorsunuz çünkü ben öyle birisi değilim. Lise yıllarında, sevgilimle gezeceğim yaşlarda çalıştığım için, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ben el ele tutuşup biriyle gezecek birisi değilim. Ama hiç yanımda görmediğiniz bir kişiyle bir anda evlenip çocuk da doğurabilirim." dedi.

'Her an evlenebilirim'

'Her an evlenebilirim'

'Her an evlenebilirim'
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