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Dilan Çıtak'ın olayları bitmek bilmiyor! Beyaz Magazin’de eleştirildi

Televizyon dünyasının sevilen magazin programı Beyaz Magazin, yenilenen formatı, özel röportajları ve sürpriz konuklarıyla yıllar sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Dilan Çıtak'ın olayları bitmek bilmiyor! Beyaz Magazin’de eleştirildi
Ekleme: 28.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV’de Uğur Kotan’ın müdürlüğünü üstlendiği program, yeni kadrosuyla yayın hayatına başladı. Programın moderatörlüğünü Dilara Kırmıt, yorumculuğunu ise Sinem Yıldız ve Arto Dalga üstleniyor.

Dilan Çıtak’ın Bodrum’da trafik çevirmesinden kaçması Beyaz Magazin’de ele alındı.

NE OLMUŞTU?

Bodrum’da trafik çevirmesinden kaçan Dilan Çıtak konusuyla yayın hayatına başlayan programda, Sinem Akyıldız, “Dilan'ın öfke kontrolü yok. Kimliğinde ‘Tatlıses’ yazıyor diye sorun çıkarıyorsun. Polis soyada bakmaz, görevini yapar; ‘İbrahim Tatlıses benim babam değil’ diye açıklama yaptın sosyal medyadan soyadını sileceğini söyledin. İbrahim Bey’e kumanda fırlattın, onun sana verdiği 6 milyon lira değerindeki evi reddettin. Daha ne istiyorsun? Uçakta hostese saldırdın, sürekli olay çıkarıyorsun senin öfke problemin var.” dedi.

Dilan Çıtak'ın olayları bitmek bilmiyor! Beyaz Magazin’de eleştirildi

Konu ile ilgili Arto Dalga “Neden bu kadar agresif? Anlamış değilim. Rutin kontrolde polislere yardımcı olmak zorundasın. Bir trafik polisini ateş edecek şekilde nasıl zorlamış olabilirsin?” ifadelerinde bulundu. Programın moderatörü Dilara Kırmıt ise “Ben Dilan Çıtak demesi ‘Ben Tatlısesim’ demektir” şeklinde yorumladı

Dilan Çıtak'ın olayları bitmek bilmiyor! Beyaz Magazin’de eleştirildi
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